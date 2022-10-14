وزير السياحة: 1.2 مليون شخص دخلوا سوريا بـ 8 أشهر

قال وزير السياحة “محمد رامي مرتيني” أن مليون و200 ألف شخص دخلوا إلى “سوريا” خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأضاف “مرتيني” في حديثه لإذاعة شام إف إم، أن الموسم السياحي الحالي أفضل من العام الماضي، مبيناً أن 500 ألف شخص يمكن تصنيفهم كسيّاح دخلوا البلاد.، إضافة لتسجيل قدوم لافت للمغتربين وصل إلى 500 ألف شخص مغترب، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية كذلك شهدت نشاطاً خلال فترات الذروة.



وزير السياحة تحدث كذلك عن مراجعة لأسعار الإطعام نتيجة الارتفاع الكبير الحاصل على حوامل الطاقة وأجور النقل والمواد الأساسية في المطاعم.، مبيناً أن لجنة التسعير المركزية تحدّد الأسعار وأن هامش ربح المنشآت يتراوح بين 15 إلى 20%.

وبحسب “مرتيني” فإن الأسعار تبقى مرتفعة برغم جهود الوزارة، متمنياً على منشآت “النجمة والنجمتين” أن تبقى مقبولة بأسعار خدماتها، ملوّحاً بعقوبات وصفها بالقاسية بحق المخالفين لأسعار الوزارة.

وبعد مشاركته أمس بافتتاح فندق “غولدن مزة” في “دمشق”، أوضح “مرتيني” أن الفندق استثمار خاص وأن الحكومة لم تتكلف بشيء، مشيراً إلى أنه مشروع متعثر توقف لسنوات وتم استكماله الآن، وهو من سوية 5 نجوم ويؤمن 200 فرصة عمل، كما يوفّر أكثر من 200 سرير وعدد من المطاعم بإيرادات تصل لمليار ليرة سنوياً

وتحدث “مرتيني” عن نقص بعدد الفنادق لا سيما الدولية منها حيث لا يوجد سوى ثلاثة، مشيراً إلى وجود حاجة لهذه النوعية من المشاريع الاستثمارية، وأضاف أن الافتتاح التجريبي لفندق “سميراميس” سيتم العام القادم، وأن ملكيته تعود لمؤسسة “الخط الحديدي الحجازي” وتصل إيراداته أيضاً إلى مليار ليرة سنوياً، مبيناً أن خطة الحكومة الوصول لـ300 ألف سرير فندقي، أنجز منها حتى الآن 8000 سرير وفق حديثه.