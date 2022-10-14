14-10-2022
37 مشروعاً استثمارياً سورياً تعمل بالأردن وتُشغّل 2500 أردنياً!!
بين مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد أن عدد المشاريع الاستثمارية السورية داخل المدن الصناعية في الأردن، بلغ 37 استثماراً بقيمة 190 مليون دينار، تتوزع على القطاعات الغذائية والدوائية والنسيجية والهندسية والبلاستيكية، وتوفر 2500 فرصة عمل لمواطنين أردنيين.
وأشار جويعد إلى أن الظروف العالمية الحالية تستدعي الحاجة لتكامل اقتصادي عربي من خلال النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية، والتسهيل على رجال الأعمال وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإقامة المشاريع المشتركة.
البعث
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