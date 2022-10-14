تصريح أممي.. سوريا قد تشهد أقسى فصول الشتاء !

حذرت الأمم المتحدة أن تشهد سوريا واحداً من أقسى فصول الشتاء هذا العام، بسبب نقص الوقود والطاقة وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قال للصحفيين إن «حوالي 6 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية للتصدي لظروف الشتاء القاسية بزيادة قدرها 33 % مقارنة بالعام الماضي».

وبحسب “دوجاريك”: «تعرّضت هذا العام قدرة السوريين على التكيّف إلى مزيد من التقويض بسبب استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي شابه انخفاض في قيمة الليرة السورية، مع أزمة الطاقة التي أدت إلى تقنين حاد لإمدادات الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف السلع الأساسية الأخرى».