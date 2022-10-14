النتيجة حرب عالمية ثالثة.. تحذير روسي جديد !

14-10-2022

النتيجة حرب عالمية ثالثة.. تحذير روسي جديد !

كشف نائب أمين مجلس الأمن الروسي، “ألكسندر فينيديكتوف”، لوكالة تاس الرسمية للأنباء الخميس إن «قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة».

ونقلت تاس عن “فينيديكتوف” قوله في مقابلة إن «كييف تدرك جيداً أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيداً حتمياً إلى حرب عالمية ثالثة».

وأضاف: «على ما يبدو، هذا ما يعولون عليه.. لإحداث ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى».

كما كرر فينيديكتوف الموقف الروسي بأن الغرب، من خلال مساعدته أوكرانيا، يشير إلى أنه «طرف مباشر في الصراع».

ويرى مراقبون أن ثمّة عقبات تقف في طريق عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بعدما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعجيل قبول طلب بلاده بالناتو.

وجاء الطلب الأوكراني كرد فعل على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى بلاده.

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