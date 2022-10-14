هكذا يحـتال بعض سائقي السرافيس على الـ«GPS» !

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن دباس، أنه لا يوجد أي أخطاء في نظام الـ “GPS” الذي تم تركيبه مؤخراً على سرافيس العاصمة وريفها، وبحال وجدت فهي حالة فردية.

وأشار دباس إلى أنه من الصعب أن يفشل الجهاز في تطبيقه، وأصحاب السرافيس الذين انتقدوا لا تتعدى نسبتهم الـ10% من العدد الإجمالي من العاملين على خطوط العاصمة.

كما شدد على عدم التراجع عن تطـبيق الجهاز الذي يعطي كل سائق حقه من المحروقات، مؤكداً أنه عند وجود أي مشكلة سيتم معالجتها، فقد يصدف وجود خلل ما بإدخال معلومة في كرت الذاكرة.

وكشف دباس أنه من الممكن زيادة كميات المازوت لكل سائق يعمل على مسار الخط ليس فقط 30 لتيراً بل 50 ليتراً إن اضطر الأمر.

كما تحدث عن ضبط حالات تلاعب بمحاولة فك الجهاز وقطع البطارية في محاولة لعدم الالتزام، لذا صدر قرار من المحافظة بفرض عقوبات رادعة بحق صاحب الآلية إذا ثبت تلاعبه بالجهاز تشمل إيقاف تزويد الآلية بالوقود لمدة أسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر في المرة الثانية وحجز المركبة مع تنظيم ضبط في المرة الثالثة.

وأوضح أنه من خلال المراقبة ورصد الأعداد، فإن ما يزيد عن 80% من السرافيس لم تكن تظهر في شوارع العاصمة إلا بعد تطبيق “GPS”، لذا كان من الضروري تركيب الجهاز.