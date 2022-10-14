قمة «أستانا» تنطلق.. هذه أبرز التصريحات ؟!

انطلقت قمة أستانا،أمس الخميس، برعاية الرئيس الكازاخي “قاسم جومارت توكاييف”، وحضور عدد من قادة الدول.

الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” وخلال كلمته بالقمة قال إن «موسكو تعمل على إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن العالم أصبح اليوم متعدد الأقطاب وأن آسيا تلعب الدور الأهم في هذا النظام العالمي الجديد.

واتهم بوتين واشنطن “بتقويض الأمن” في المنطقة وذلك بسبب وجودها الذي استمر 20 عاماً في أفغانستان.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «المجتمع الدولي يدعم أفغانستان، وأكد أن بلاده تدعم زيادة عدد الدول المشاركة في المؤتمر وتحويله إلى مؤتمر عالمي»، مشدداً على ضرورة إنهاء حرب أوكرانيا ضمن حلول سلمية، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل الاقتصادية والأمنية العالمية.

من جهته، قال الرئيس الإيراني إن «الطريق التي تنتهجها بلاده في سياستها الخارجية صعبة وشائكة»، مؤكداً أنها «بدأت تعتمد على نفسها في مواجهة العقوبات والهيمنة».

كما طالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتم قتله يومياً، وفق قوله.

وأضاف عباس إن «السلطة الفلسطينية لن تلتزم وحدها” بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وأنها “ستراجع” مجمل العلاقات معها».

وتناقش قمة أستانا قضايا إقليمية ودولية راهنة إضافة إلى مسألة تحويل المؤتمر إلى منظمة دولية.

وتضم منظمة سيكا 27 دولة من الأعضاء الدائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات دولية.

يذكر أن مؤتمر “التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا” هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.