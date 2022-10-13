«تيك توك» تستغل السوريين !

توصل تحقيق استقصائي أجرته “بي بي سي نيوز” البريطانية إلى أن موقع التواصل الاجتماعي، “تيك توك” يحصل على ما يصل إلى 70% من التبرعات المقدمة خلال البث المباشر عبر المنصة إلى مئات الأسر السورية التي تعيش في مخيمات النازحين بالشمال السوري.

وتابع فريق التحقيق أكثر من 300 حساب يقوم ببث مباشر من المخيمات السورية، ووجد أن الكثير منها حصد أكثر من ألف دولار في الساعة كجوائز، في وقت قالت الأسر التي تقيم في المخيمات إنها لا تحصل إلا على جزء يسير جداً من أموال المتبرعين.

وقام الصحفيون القائمون على التحقيق بالتواصل مع شركة “تيك توك” لسؤالها عن المبلغ الذي تتقاضاه من التبرعات، لكنها رفضت الإفصاح، قبل أن ينشأوا حساباً على المنصة في سوريا، ويبدأوا ببث مباشر، ويرسلوا 106 دولارات من الهدايا، من حساب آخر في لندن.

ولفت الصحفيون إلى أن رصيد الحساب السوري الاختباري كان بعد نهاية البث المباشر 33 دولاراً فقط، ما يعني أن “تيك توك” حسمت 69 في المئة من قيمة التبرعات.

من جهتها، وجهت “تيك توك” بياناً إلى “بي بي سي نيوز” أعربت فيه عن قلقها من المعلومات والادعاءات التي قدمتها بي بي سي، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات فورية ضد “التسول الاستغلالي”، وأكدت أن هذا النوع من المحتوى غير مسموح به.

