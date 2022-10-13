العثور على جـثة امرأة في حي سقوبين باللاذقية

وردت معلومات إلى شرطة منطقة اللاذقية حول وجود جثة امرأة مجهولة الهوية بين الأبنية السكنية في حي (سقوبين) باللاذقية.

على الفور توجهت دورية من شرطة منطقة اللاذقية وقسم الأدلة الجنائية إلى المكان وشوهدت جثة امرأة بالعقد الخامس من العمر ولا يوجد أي أوراق ثبوتية بحوزتها، وتم إعلام هيئة الكشف الطبي والقضائي وبالكشف تبين أن سبب الوفـ.اة هو سقوطها من مكان مرتفع من أعلى إحدى المباني المحيطة.

تم نقل الجـ.ثة وإيداعها مشفى تشرين الجامعي، وبعد ساعات تعرف عليها ذويها وتبين أنها تدعى (فيروز . ش) مواليد ١٩٧٦ وأكدوا أنها تعاني من أمراض نفسية منذ فترة طويلة، والتحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الوفاة.

وزارة الداخلية السورية