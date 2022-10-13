لبنان يبدأ خطة لعودة السوريين.. 1600 عائلة ستغادر الأسبوع المقبل

قالت مصادر صحفية لبنانية إن الرئيس ميشال عون يخطط قبل نحو أسبوعين من نهاية ولاية الرئاسية لإطلاق مسار عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم على دفعات.

وأكدت المصادر أن لجنة وزارية بإشراف مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ستقوم بالمهمة، مشيرة إلى أن "الأسبوع المقبل سيشهد عودة طوعية لأول دفعة، حيث ستضم 1600 عائلة".

وبحسب المصادر، فإن "الأمن العام اللبناني يتابع الموضوع التقني مع ​السلطات السورية​، فالنازحون الذين تركوا مناطق أصبحت آمنة سيعودون إليها، أما أولئك الذين مناطقهم قيد الإعمار فسيسكنون لفترة مؤقتة في مراكز إيواء".

وسيكون هناك دور لمفوضية اللاجئين في تنسيق أعداد المغادرين، بحسب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، الذي أكد للمصادر أن هناك دول تضغط على عدم عودة السوريين من لبنان.

من جانبها، قالت الناطقة باسم المفوضية دلال حرب، إن المفوضية لا تقوم حالياً بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة للاجئين من لبنان إلى سوريا، مؤكدة على احترام خيار اللاجئ في العودة بحرية وطوعياً إلى بلده الأصلي في الوقت الذي يختاره.