النصرة تقتحم جنديرس في عفرين.. وتستقدم تعزيزات إلى ريف حلب

اقتحمت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) بلدة جنديرس في ريف عفرين وسيطرت على أجزاء منها.

وسيطرت“هيئة تحرير الشام وحلفاؤها يوم أمس الأربعاء على بلدة معبطلي شمال غرب مدينة عفرين بعد اشتباكات مع الفيلق الثالث”، مضيفةً أنّ “الهيئة تتقدم نحو مدينة عفرين في شمال سوريا من محورين شمال غرب وجنوب المدينة”.

وأوضحت أنّ “الفيلق الثالث يعزز جبهاته في محيط مدينة عفرين في مواجهة هيئة تحرير الشام”.

واستقدمت“هيئة تحرير الشام تعزيزات من جبل الزاوية جنوب إدلب في اتجاه جبهات عفرين في ريف حلب”.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المدعومة من تركيا في عدد من مناطق شمال حلب، شمال سوريا.

وأضافت أنّ “هيئة تحرير الشام استغلت الاشتباكات، ودخلت من أجل مؤازرة تنظيم أحرار الشام في المعارك ضد الفيلق الثالث في ريف عفرين، على خلفية استهداف الأخير رتلاً تابعاً لهيئة تحرير الشام في ريف عفرين، والذي أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى بين عناصر الهيئة”.

يذكر أن الهدوء عاد في وقت سابق إلى مدينة الباب بعد استنفار عسكري بين فصائل الجيش الوطني التابع لأنقرة، حيث تتكرر الخلافات بين هذه الفصائل حول المعابر. وفي كل مرة، تستغل هيئة تحرير الشام ذلك لتوسيع نفوذها خارج معاقلها في إدلب وصولاً إلى كل المعابر وإحكام السيطرة عليها.

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