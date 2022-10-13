وزارة التجارة الداخلية :أسعار جديدة لمجموعة من المواد الغذائية

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار جديدة لمجموعة من المواد الغذائية، حيث أصبح سعر كيلو السكر المعبأ 4600 ليرة، و الأرز الصيني 4400 ليرة، والتايلاندي 4000 ليرة، و زيت دوار_الشمس 14 ألف ليرة، و السمن النباتي 15 الف ليرة، والتونا والسردين 3 آلاف ليرة لكل منهما.

وبحسب نشرة الأسعار التي أصدرتها التجارة الداخلية، أصبح سعر كيلو الشاي 42 الف ليرة، و البن المطحون نوع أول دوكما 40 الف ليرة، والدقيق المعبأ 3200 ليرة، والسميد 3800 ليرة.

أما الشاي المستورد المعبأ في ظرف وبعبوات مختلفة استناداً لسعر الشاي الفرط مضافاً إليه 40% من تكاليف التعبئة والتغليف.