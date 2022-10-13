الصين تكشف عن مخطط أمريكي يهدف إلى تدمير 7 دول

نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في “تويتر” مقتطفات من تصريح الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك عن خطط البنتاغون قبل عشرين عاماً للسيطرة على 7 دول في العالم، من بينها سوريا.

ووضع المتحدث باسم الخارجية الصينية عنواناً لحديث كلارك، مفاده: “عندما لا تمتلك سوى المطرقة فإنك سترى جميع الأشياء حولك مسامير”، ووفقاً للمقطع المصور الذي نشره جيان فإن الجنراك الأمريكي المتقاعد ألقى خطاباً في نادي الكومنولث بكاليفورنيا عام 2007 بعنوان “حان وقت القيادة” باسم الواجب والشرف والوطن، روى فيه كيف أن مسؤولاً في هيئة الأركان في عام 2001 كشف عن مخطط استراتيجي سري لوزارة الدفاع الأمريكية لمهاجمة وتدمير 7 دول في غضون 5 سنوات.

وأوضح حينها الجنرال الأمريكي المتقاعد أن الدول المقصودة هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران، مؤكداً أن مسؤولي البنتاغون أنفسهم حينها لم يدركوا المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام العسكرية الملقاة على عاتقهم.

يشار إلى أنه في الخامس من أيلول الفائت أصدرت الخارجية الصينية بياناً أكدت خلاله على ضرورة إلغاء الوجود العسكري الأمريكي من سوريا، وبعد أيام من صدور هذا البيان أكد وزير الخارجية الصيني وانغ ون بين، خلال مؤتمر أن “أعمال السرقة الأمريكية أصبحت أكثر تهوراً، فبحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي في النصف الأول من عام 2022 نحو 80300 برميل، فيما تسرق قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط” مضيفاً أنه “منذ بداية شهر آب، وقعت ما لا يقل عن 10 سرقات نفط، وتم استخدام نحو 800 صهريج لنقل النفط المسروق إلى القواعد الأمريكية خارج سوريا، وفي غضون ذلك، اضطر السوريون إلى الوقوف في طوابير ساعات في محطات الوقود”، مشدداً على أن “سوريا هي ضحية أخرى للنظام القائم على قواعد الولايات المتحدة، تماماً مثل أفغانستان والعراق وليبيا، بسبب ذلك، يحرم الشعب السوري من حقوقه وحياته بدلاً من حمايته”، داعياً الولايات المتحدة إلى “احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات عنها”.