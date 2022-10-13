شاب سوري يدخل قائمة أفضل 35 شخصية في الشرق الأوسط وأفريقيا

كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” الأمريكية عن قائمة “30 تحت الـ30” لأفضل 35 شخصية مؤثّرة تحت سن الثلاثين عاماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تصدَّرها الشاب السوري حسن الحراكي.

واحتل الحراكي (30 عاماً) المنحدر من محافظة درعا، مكانه في القائمة الجديدة لهذا العام لمساهمته في تأسيس منصة “بيفول” (Bevol) في عام 2017، وهي منصة تعرّف المتطوعين بفرص التطوّع المتاحة.

ووفق المجلة فإنه يمكن لأي شخص مهتم بمجال العمل التطوعي، سواء عن طريق المشاركة الجسدية أو افتراضيًا، إنشاء حساب في المنصة لاستكشاف الفرص المتاحة، فضلاً عن إمكانية تسجيل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات فيها وطلب متطوعين والإعلان عن الأنشطة مجاناً.

وجذبت المنصة وفق المجلة أكثر من 60 ألف متطوع من أكثر من 175 دولة حول العالم حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

“30 تحت الـ30”

وتضم قائمة “30 تحت الـ30” هذا العام مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين، تشمل 6 فئات هي: “الرياضة، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والتمويل، والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن الإبداع”.

وشملت القائمة شباباً من 13 جنسية يقيمون في 8 دول بالشرق الأوسط، حيث احتلّ المصريون القائمة بـ12 شخصاً تلاهم 6 من لبنان و3 أشخاص لكل من سلطنة عمان والسعودية حسب “فوربس الشرق الأوسط”.

ومن أبرز الأسماء التي تصدّرت القائمة، حسن سليمان “أبو فلة”، وأحمد الغندور ومحمد حسام مؤسسي (الدحيح)، ولاعبة الملاكمة الجزائرية ميساء بوعلام، والشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم من الإمارات، وغيرهم من الشخصيات الريادية في المنطقة.

شروط الترشح

وكتبت مجلة “فوربس”: “للعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، قمنا بمسح أسواق الشرق الأوسط بحثًا عن الشباب المتفوقين وجمعنا الترشيحات عبر الإنترنت”.

ومن أجل التأهّل لقائمة عام 2022 يجب أن يكون عمر المرشّح أقل من 30 عاماً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أي إن تواريخ ميلاد المرشحين تبدأ من عام 1992 أو بعده.

والأعمار الواردة في القائمة النهائية لفوربس الشرق الأوسط تم احتسابها بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ولا يوجد شروط متعلقة بالجنسية، لكن على المرشحين إثبات إقامتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإذا كان لدى الشركة اثنان أو أكثر من المؤسسين دون سن 30 عاماً، ووقع عليهما الاختيار ضمن القائمة، يتم احتسابهم كمرشح واحد.