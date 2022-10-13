بعد محمد بن زايد.. بوتين يلتقي أردوغان في أستانا

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس على هامش قمة إقليمية تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستانا، وسط ترجيحات أن يطلب الأول من الثاني إبداء «مرونة زائدة» في استدارة نظامه نحو القيادة السورية، ومواصلة الانفتاح على دمشق وتنفيذ مزيد من «إجراءات الثقة» معها، وذلك بعد لقاء بوتين رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الذي قصد روسيا يوم أمس.

وبعدما أفاد مسؤول تركي أمس لوكالة «فرانس برس» بأن لقاء سيجمع الرئيسين الروسي والتركي الخميس في أستانا، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف موعد ومكان اللقاء «الذي سيبحث ملف الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية».

مراقبون لملف التقارب السوري التركي في العاصمة التركية أنقرة، توقعوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن يتطرق بوتين وأردوغان إلى الجهود التي تبذل لمصالحة الأخير مع القيادة السورية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى على رأسها الحرب الأوكرانية والعلاقات الاقتصادية والعسكرية الروسية التركية.

ورجح المراقبون، أن يطلب الرئيس الروسي من نظيره التركي إبداء «مرونة زائدة» في استدارة نظامه نحو القيادة السورية، إضافة إلى مواصلة الانفتاح على دمشق وتنفيذ مزيد من «إجراءات الثقة» معها لإذابة جليد القطيعة التي استمرت زهاء ١٠ سنوات، بفعل تدخل نظام أردوغان السافر في الشؤون الداخلية السورية واحتلاله أراضي سورية ودعم الإرهابيين فيها.

وأعرب المراقبون عن قناعتهم، بأن اللقاء بين بوتين وأردوغان سيسرع الانتقال في المفاوضات بين دمشق وأنقرة إلى الشق السياسي «في أقرب وقت ممكن»، للتغلب على نقاط الاختلاف التي تعترض المفاوضات الأمنية الجارية بين جهازي استخبارات البلدين.

المراقبون أشاروا إلى احتمال تحقيق انفراجات على الأرض في أفق العلاقة المستقبلية بين دمشق وأنقرة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، مثل إعادة افتتاح المعابر الثلاثة في حلب وإدلب بين مناطق الحكومة السورية ومناطق نفوذ المرتزقة الممولين والمدعومين من النظام التركي.

في سياق متصل، بدأ أمس رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى روسيا، وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن زيارة رئيس الدولة تأتي في إطار «سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى أن المباحثات الثنائية «ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

الوطن _ خالد زنكلو