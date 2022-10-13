الجزائر تبدي استعدادها لتزويد سوريا بالغاز المنزلي

عقدت سوريا والجزائر مباحثات على المستوى الوزراي في مجال الطاقة بالعاصمة الروسية، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو.

وقالت وسائل إعلام اليوم الخميس إن وزير النفط والثروة والمعدنية السوري بسام طعمة التقى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أمس الأربعاء، حيث جرى مناقشة سبل التعاون في مواضيع عدة، أهمها تزويد سوريا بالغاز المنزلي.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن الجانب الجزائري أبدى استعداده لاستقبال وفد سوري لإنهاء هذا الموضوع بالسرعة الكلية، وصولاً إلى توقيع عقد لتزويد سوريا بالغاز الجزائري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين ناقشا أيضاً طرق التعاون في الاستكشاف وخامات الثروات المعدنية كالفوسفات مثلاً، وقد وجّه الوزير عرقاب في نهاية الاجتماع دعوة للوزير طعمة لزيارة الجزائر ومتابعة بحث التعاون المستقبلي في مجال الطاقة والثروات المعدنية.

من جانبها، قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الوزيرين السوري والجزائري اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن الوزير عرقاب أبدى استعداد بلاده لتبادل خبراتها مع سوريا في مجال المحروقات، في جميع مراحل سلسلة القيمة وفي مجال المناجم.

وكانت الجزائر أبدت استعدادها للتعاون مع سوريا في مجال الطاقة خلال لقاء سابق بين الوزير الجزائري محمد عرقاب مع السفير السوري في الجزائر نمير غانم في الأول من شهر أيلول الماضي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، وفقاً لبيان وزارة الطاقة الجزائرية حينذلك، إمكانيات الشراكة والاستثمار بمجال الطاقة لاسيما بمجال المحروقات، وتسويق غاز البترول المسال، وتعزيز التعاون الثنائي بمجال إنتاج الكهرباء، والنقل والتحويل الكهربائي، والصيانة، والتدريب، وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة.