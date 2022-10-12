دولة عرضت الوساطة لعقد لقاء بين «أردوغان والأسد»

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم كالين”، أنّ «موسكو عرضت الوساطة من أجل عقد اجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد».

“كالين” قال لقناة “24 تي في” التركية، إنّه «لا توجد أي أرضية سياسية لعقد لقاء بين أردوغان والأسد في الوقت الحالي، ولكن أنقرة لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية»، مضيفاً أنّ «روسيا عرضت الوساطة وتسهيل عقد لقاء بين الزعيمين».

وأضاف المتحدث التركي، إنّ «الرئيس أردوغان ليس متحمساً لمثل هذا اللقاء حتى الآن».

كما أكّد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، في لقاء تلفزيوني، أن «روسيا لا تضغط علينا من أجل اللقاء مع الأسد، بل تقدم اقتراحات ودية بهذا الشأن»، موضحاً أنّ «اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة».

هذا، وأحاط اللغط في تصريحات الوزير التركي مؤخراً، بشأن عقد مصالحة بين سوريا والمعارضة السورية، حيث اعتبر جاويش أوغلو، في آب الماضي، أن تصريحاته مؤخراً فُسِّرت بشكل خاطئ.

ومنذ أسابيع، أكّد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد أنّه في الوقت الحالي لا توجد أي مفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.