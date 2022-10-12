ماذا ينتظر السعودية بعد رفض طلب جو بايدن؟

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أنّه ستكون هناك عواقب على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.

ولم يحدّد بايدن ماهية القرارات التي يمكن أن تتّخذها إدارته للردّ على القرار السعودي، لكنّ المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال في وقت سابق الثلاثاء إنّ الرئيس أمر بإجراء “إعادة تقييم” للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بعد هذه الصفعة الدبلوماسية التي تلقّتها واشنطن من الرياض، فيما دعا نواب نافذون إلى وقف عمليات تسليم الأسلحة للرياض.

وقال كيربي لقناة “سي إن إن” إن الرئيس الأمريكي “كان واضحاً للغاية في أنه يتعين علينا الاستمرار في إعادة تقييم هذه العلاقة وعلينا أن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها”.

وأضاف أن جو بايدن “مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل”.

وأوضح كيربي “يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن. لا أعتقد أنه يتعين الانتظار أو حتى أن ذلك سيستغرق وقتا”.

وقرر تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، في ما عُد اخفاقًا دبلوماسيًا لجو بايدن الذي زار السعودية في تموز للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان