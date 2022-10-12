30 مخالفة تموينية في يوم واحد باللاذقية

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر ضبط 30 مخالفة في أسواق اللاذقية اليوم الأربعاء.

وأشار زاهر إلى أن الضبوط شملت عدة فعاليات، منها مخبز في البرجان، وتم تغريمه بحوالى 435 ألف ليرة، لمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع، وآخر بحق معتمد خبز في الحفة لمخالفة شرط نقل الخبز.

فيما يخص المحروقات، ذكر مدير التموين أنه تم ضبط مخالفة نقص في عداد صهريج مازوت بمقدار 20 ليتراً، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

كما أكد متابعة عمليات بيع المواد الغذائية، وضبط عدة مخالفات لعدم حيازة فواتير، ولعدم الإعلان عن الأسعار، لمواد مختلفة منها السكاكر والموالح وأكياس نايلون وأحذية وأدوات كهربائية لمحال في مناطق متفرقة من المحافظة.

ولفت زاهر إلى سحب 6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشدداً على معاقبة المخالفين وفق القانون.

الوطن