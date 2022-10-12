مسؤولة عن 90% من حوادث السيارات.. 5 أعطال في السيارة يجب التنبه لها

معظم حوادث السيارات تنجم عن أعطال كامنة في السيارة. لذلك من المهم الحرص على إجراء صيانة دورية للسيارة للكشف عن أية أعطال تتسبب بالحوادث.

وفي الآتي سنكشف عن 5 أعطال في السيارة تتسبب بـ90% من حوادث السير.



1 – الفرامل:

تبدأ الفرامل بإصدار ضوضاء مميزة للخدش أو الضوضاء عند الاستخدام. وهي علامة تؤكد ضرورة استبدالها.

كما أن هناك علامات أخرى مثل دواسة الفرامل التي تبدأ في النعومه بسبب التآكل وكذلك انحراف مقدمة السياره عند دعس الفرامل خاصة عند السرعات العالية

2 – الإطارات:

يمكن أن تتسبب حوادث عند الكبح بسبب سوء حالة الاطار أو بسبب ثقب في مداس الإطارات ، أيضا ظهور انتفاخات أو فقاعات بالاطار يمكن أن تؤدي إلى حدوث انفجارات.

3- ماسحات الزجاج الأمامي:

يجب استبدال مساحات الزجاج الأمامي كل ستة أشهر إلى سنة نظراً لتعرض جلد المساحه للتشقق والجفاف مما يتسبب في خدش الزجاج وتشويهه عند استخدامها.

4- الأضواء الرئيسية

بدون المصابيح الرئيسية بالأمام والخلف تستحيل القياده ليلاً أو أثناء الظروف الجوية الصعبة التي تستدعي استخدام المصابيح نهاراً.

لذا ينصح بفحص المصابيح الأمامية و الخلفية أسبوعيا للتأكد من سلامتها.

5- عجلة القيادة

اهتزاز السياره أو انحرافها أثناء التسارع أو أثناء استخدام الفرامل ، يجعل من الضروري الذهاب لمركز الصيانه لفحص عجلة القياده وإصلاح الخلل بها نظراً للعلاقة المباشرة بينها وبين الإطارات.