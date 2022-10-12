12-10-2022
القبض على مطلوب خطير بحقه 81 إذاعة بحث وحكم بالإعدام
من خلال متابعة البحث عن المطلوبين الخطـ.رين وبخاصة جرائم المخدرات تمكنت شرطة ناحية الكسوة من إلقاء القبض على مطلوب يدعى (عبد الستار . م) حيث أقدم المذكور على إشهار مسدس حربي على عناصر الدورية وقام بإطـلاق عيارين ناريين وأصـ.اب أحد العناصر بيده فتمت السيطرة عليه وصودر مسدسه الحربي وبتدقيق وضعه تبين وجود أكثر من ( 81 ) إذاعة بحث بحقه بجـ.رائم تجارة وحيازة وتعاطي مواد مخدرة منها نشرة شرطية تتضمن الحكم عليه بالإعدام ، وبالتحقيق معه اعترف بأنه المقصود بإذاعات البحث المذكورة وقيامه بإطـلاق النار على الدورية بقصد الفرار.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية
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