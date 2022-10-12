5 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي «واتس آب»

يحصل تطبيق “واتس آب” باستمرار على ميزات جديدة، لكننا، عادة، نتعرف عليها مسبقا، ذلك أن الميزات يتم اختبارها أولا في إصدار تجريبي.

وتعمل الشركة الآن على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

والآن هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على “واتس آب”، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي.

ومن الميزات جديدة لتطبيق “واتس آب”، ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)، القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على “واتس آب” (تجريبي)، ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)، وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)، القدرة على حفظ الرسائل المختفية كرسائل محتجزة (قيد التطوير)

وإذا كنت ترغب أن تكون أول من يجرب ميزات “واتس آب” الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، اتبع الخطوات التالية للانضمام إلى الإصدار التجريبي:

يشار إلى أن الانضمام إلى WhatsApp beta على “آيفون” أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة، لذلك يمكن الاطلاع على صفحة آبل لمعرفة الخطوات اللازمة، حيث ستحتاج إلى قبول دعوة من المطور عبر البريد الإلكتروني أو الرابط العام ولديك جهاز للاختبار عبره، بالإضافة إلى خطوات أخرى تتماشى مع كل جهاز على حدة.