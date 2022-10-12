حصاد الأبطال: الريال والسيتي للدور الثاني ويوفنتوس قريب من باب الخروج

سيطرت نتيجة التعادل على أغلب مواجهات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا التي لعبت مساء أمس الثلاثاء، بينما استفاد ريال مدريد "حامل اللقب" ومان سيتي من هذه النتائج بضمان تأهلهما إلى الدور الثاني، بدوره سقط اليوفي أمام "ماكابي حيفا" وبات قريباً من الخروج.

في المجموعة الخامسة، عاد تشلسي من إيطاليا بفوز مهم على اسي ميلان بنتيجة 2-0 على ملعب سان سيرو، مكرراً فوزه عليه بذات النتيجة في الجولة السابقة.

وسجل للبلوز، الإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء 21، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 34.

وتعرض ميلان لضربة مبكرة بطرد لاعبه فيكايو توموري بعد عرقلته لمايسون ماونت والتي على إثرها حصل البلوز على الجزاء ونفذها جورجينيو بنجاح مسجلاً هدفه السابع في دوري أبطال أوروبا من وجميها من ركلات جزاء.

وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة، تعادل كل من ريد بول سالزبورغ النمساوي على دينامو زغرب الكرواتي بهدف لمثله،وبذلك صار رصيد تشلسي 7 نقاط في الصدارة خلفه سالزبورغ بـ6 نقاط، ثم ميلان ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً دينامو زغرب بـ4 أيضاً.

في المجموعة السادسة، تعادل ريال مدريد مع مستضيفه شاختار الأوكراني، وكان أصحاب الدار هم السباقون للتسجيل عبر أولكسندر زوبوكوف في الدقيقة 46 برأسية يتحمل مدافع الريال ميندي مسؤولية كبيرة عنها.

وعادل حامل اللقب النتيجة في الثواني الأخيرة عبر لاعبه الألماني روديغير عبر كرة عرضية مرسلة من قبل زميله توني كروس ليضعها روديغير في الشباك، ولكن بعد أن تعرض لإصابة بليغة نتيجة اصطدامه بالحارس الأوكراني.

وبذلك يكون ريال مدريد قد بلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله مع شاختار (1-1)، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وفي المواجهة الثانية من هذه المجموعة، فاز لايبزيغ على سلتيك بهدفين نظيفين، ورفع لايبزيغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سيلتيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

في المجموعة السابعة، تعادل مانسشتر سيتي الإنجليزي مع نادي كوبنهاغن سلباً، وأهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء للسيتي الذي لعب ساعة كاملة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه الاسباني سيرخيو غوميس ببطاقة حمراء مباشرة.

كما غاب عن صفوفه هدافه النرويجي إرلينغ هالاند، ليكتفي بالتعادل السلبي مع كوبنهاغن الدانماركي، ورغم ذلك بلغ السيتي الدور الثاني، بعد حفاظه على الصدارة برصيد 10 نقاط.

في المواجهة الثانية، انتهت مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه إشبيلية الإسباني بالتعادل 1-1، مع العلم أن دورتموند الأقرب لحجز البطاقة الثانية للتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة.

في المجموعة الثامنة، واصل يوفنتوس نتائجه المخيّبة هذا الموسم وبات على أعتاب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق "السيدة العجوز" أمام مستضيفه "ماكابي حيفا" بهدفين دون رد، وسجّل هدفي الفائز عمر أتزيلي (7 و42).

وبذلك تساوى يوفنتوس مع منافسه برصيد 3 نقاط، لتصبح مسألة عبوره إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية في غاية الصعوبة.

وتلقّى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي تتزايد الضغوط عليه هذا الموسم، ضربة موجعة أخرى بإصابة نجمه الجديد آنخل دي ماريا إذ غادر الجناح الأرجنتيني الميدان في الدقيقة 24.

وهي المرّة الأولى التي يتعرّض خلالها النادي الإيطالي لثلاث هزائم في دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي المواجهة الثانية من هذه المجموعة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بنفيكا البرتغالي، سجل لباريس إمبابي من ركلة جزاء، بينما عادل النادي البرتغالي عبر لاعبه جواو ماريو في الدقيقة 62 من علامة الجزاء أيضاً.