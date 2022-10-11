إنقاذ 9 مواطنين من الاختناق بفعل حريق في اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر إخماد حريق نشب ضمن مدخل بناء سكني في شارع أنطاكية ضمن المدينة، وإخلاء سكان المبنى بفعل تسرب دخان كثيف ضمن منازل البناء دون تسجيل أية إصابات خطيرة.

وبيّن المقدم جعفر أن الحريق نشب في غرفة ضمن مدخل البناء تحوي خردوات وأسلاك كهربائية ما تسبب بتصاعد دخان كثيف إلى المنازل، وتمت عملية الإخلاء للسكان المحاصرين باستخدام السم الشوكي من الطوابق العليا وعبر درج البناء ليصار إلى إسعافهم إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى سرعة الاستجابة في الوصول إلى مكان الحريق والتعامل معه من قِبل عناصر الفوج ومساعدة الأهالي، ساهمت بشكل كبير في إخماد النيران وإنقاذ سكان المبنى المحاصرين ومعظمهم من النساء والأطفال،

من جهتها، أكدت مدير مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في اللاذقية الدكتورة سهام مخول أن المواطنين الذين تم إسعافهم إلى المشفى جراء استنشاق الدخان (الناجم عن الحريق المذكور)، وهم 4 نساء و5 أطفال جميعهم بحالة جيدة.

وذكرت الدكتورة مخول أنه تم تقديم جميع الإسعافات اللازمة لهم ولا يزالون قيد المراقبة في المشفى.

الوطن أون لاين