السيارة الطائرة تحلق في سماء دبي

شهدت سماء إمارة دبي الخليجية،الاثنين 10/10/2022، انطلاق أول رحلة للسيارة الطائرة الكهربائية “eVTOL”، من تطوير شركة صينية تدعى “إكس بنغ”، وتحظى بدعم من الشريك الرسمي، غرفة دبي العالمية.

وقامت “السيارة الطائرة” بأول رحلة عامة لها، أمس الاثنين، كجزء من فعاليات الدورة الـ42 لمعرض “جيتكس غلوبال” في مركز دبي التجاري العالمي، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وقالت شركة “إكس بنغ” إن “السيارة الطائرة” من الممكن أن تنقل السياح حول المدن بسرعة تصل إلى 80 ميلا في الساعة في غضون سنوات قليلة.



ومن المتوقع أن تلتزم “السيارة الطائرة” بارتفاع 300 قدم تقريبا، وهو ما يقارب ارتفاع ساعة “بيغ بن” في العاصمة البريطانية لندن، لكنها قادرة على أن يصل ارتفاعها إلى مبنى “إمباير ستايت” الشاهق في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويصل الحد الأقصى للرحلة داخل “السيارة الطائرة” 35 دقيقة، وهي تحتوي على مظلة مرفقة في حال وقوع حوادث.

وتحتوي السيارة على بابين يرتفعان على كلا جانبيها، بينما يبلغ طولها 16 قدما، وتزن نحو نصف طن، ويشترط أن تحمل شخصين يزن كل منهما أقل بقليل من 102 كغ .

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وتعتقد شركة “إكس بنغ” الصينية أن سيارتها الطائرة ستكون “مثالية” للرحلات القصيرة في مدينة دبي، مثل مشاهدة المعالم السياحية ونقل الإمدادات الطبية.

ومن المتوقع أن تكلف “السيارة الطائرة” نفس تكلفة السيارات الفاخرة، مثل “بنتلي” أو “رولز رويس”، وستطرح في السوق بحلول عام 2025.

وقال رئيس الشركة، برايان جو، إن الهدف النهائي من “السيارة الطائرة” هو أن يستخدمها الأثرياء كوسيلة تنقلهم اليومية.