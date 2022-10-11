موت سيدة إدلبية نتيجة ضرب مبرح من زوجها

أودى العنف الأسري بحياة زوجة ثلاثينية في “كفرتخاريم” بمحافظة “إدلب”. والتي توفيت نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضت له من زوجها.

وقالت مصادر محلية في تصريحات نقلتها إذاعة روزنة دون أن تذكر اسمها قولها إن. السيدة الثلاثينية توفيت في أحد المستشفيات التي وصلتها لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وبحسب المصادر فإن الزوجة لم تستطع في البداية الاعتراف بضرب زوجها لها خوفاً منه. إلا أنها أخبرت إحدى الممرضات بالأمر قبل وفاتها. ليهرب الزوج ويتوارى عن الأنظار. بينما لوحظ إصابة الضخية بكسور قديمة لم تعالج سابقاً ما أدى بها إلى مضاعفات فارقت الحياة على إثرها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على إنهاء رجل ستيني حياته متناولاً حبوب الغاز في مدينة “سرمين” شرق “إدلب”. وذلك بعد إضرام النار في منزله بوجود زوجته التي تمكنت من الهرب. فيما لم تعرف الأسباب بعد إلا أن محاولته قتل زوجته تعتبر عنفاً أسرياً أيضاً.