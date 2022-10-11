الولايات المتحدة والنرويج تبيعان الغاز لأوربا بأسعار مضاعفة

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن قلقه من استمرار ارتفاع أسعار الغاز، معتبرا أنه أصبحت أعلى مما يمكن تحمله.

وقال شولتز في تصريحات اليوم الثلاثاء: “أسعار الغاز في الأسواق أعلى مما يمكن تحمله، وما زلنا نأمل التمكن من اجتياز هذا الشتاء بأمان”.

وأضاف شولتز: “سنبحث ضمن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إطلاق عملية تفاوضية لخفض أسعار الغاز لمستوى معقول”.

وتتراوح أسعار الغاز في أوروبا حاليا بين 1500 و 1600 دولار لكل ألف متر مكعب، في حين تستغل الشركات الأمريكية والنرويجية نقص الغاز للبيع بأسعار أعلى من الأسعار الطبيعية بأربعة أضعاف، الأمر الذي أثار حفيظة الأوروبيين.



وما تزال أوروبا تتأهب لمعركة الشتاء القادمة وسط شح الواردات الروسية من الغاز، وضعف الإمدادات الخارجية، مع عدم إمكانية تأمين بدائل حقيقية في الوقت الحالي.



وكالات



