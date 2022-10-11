نجيب ميقاتي يخسر 400 مليون دولار بسبب MTN

كشفت مجلة “فوربس” أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خسر 400 مليون دولار من ثروته خلال نحو سبعة أشهر.

وأسس “ميقاتي” وشقيقه طه شركة “إنفستكوم” عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، وتم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن عام 2005.

واشترت MTN “الجنوب إفريقية” حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار، عام 2009.

وكان الأخوان ميقاتي أسسا مجموعة M1 التي تشمل استثمارات المجموعة وتتخذ من بيروت مقراً لها، حصصاً في شركة الاتصالات الجنوب إفريقية MTN، ومتاجر الأزياء بالتجزئة Pepe Jeans، وعقارات رئيسية في نيويورك ولندن وموناكو.

يذكر أن سعر سهم MTN انخفض بنسبة 40.1% منذ 11 آذار الماضي إلى 684.5 دولار في 5 تشرين الأول، ما دفع ثروة المليارديرين طه ونجيب ميقاتي إلى التراجع.

ووصل صافي ثروة نجيب مقياتي إلى 2.8 مليار دولار في 5 تشرين الأول 2022 بالتزامن مع مرور لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة.