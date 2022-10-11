حادث يقطع المياه عن القدموس وريف بانياس

أدى اصطدام صهريج وقود بأحد أبراج التوتر المتوسط بالقرب من محطة مياه البلوطية بريف طرطوس، إلى سقوط البرج وانقطاع التغذية الكهربائية عن محطات ضخ المياه لخط الجر الأول والثاني المغذية لمدينة القدموس وريفها وقرى من ريف بانياس.

وقال مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور: إن اصطدام صهريج الوقود ببرج توتر متوسط في قرية البلوطية أدى إلى سقوط البرج، مضيفاً أنه على الفور تم إرسال ورشات صيانة من الشركة للقيام بأعمال حفر ووضع برج جديد وإعادة تأهيل شبكات التوتر المتضررة، ليتم إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت، خاصة أن العطل أدى إلى تعطل الضخ حالياً عن خط الجر الأول والثاني.

وإذ أكد منصور أن الورشات بدأت العمل بأقصى طاقتها، فإنه أشار إلى أن عملية وضع البرج وإعادة تأهيل شبكة التوتر تحتاج بعض الوقت.



اثر برس