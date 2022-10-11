وفاة سعودي بعد تكبده خسائر مالية بكازينو في المغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن رجلا سعوديا فارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به في أحد الفنادق بكورنيش مدينة طنجة، بعد تكبده خسائر مالية فادحة في لعب القمار.

وذكرت مصادر أن المعني بالأمر كان قد حل بكازينو طنجة حيث قضى بعض الوقت، ثم انتقل إلى غرفته في أحد الفنادق، وهناك تعرض لأزمة قلبية.

وجرى نقله إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول.

وأفاد موقع “Rue 20” المغربي بأنه رجل أعمال سعودي، مشيرا إلى أنه تكبد خسائر فادحة بكازينو “مالاباطا” بطنجة.

وفتحت المصالح الأمنية بطنجة تحقيقا في الواقعة لمعرفة كافة ملابسات الوفاة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية