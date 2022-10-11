مع استمرار الإضرابات.. محطات الوقود الفرنسية تواجه أزمة حادة

أعلن مكتب وزيرة الطاقة الفرنسية، أن ما يقرب من ثلث محطات الوقود في البلاد تواجه مشكلات في الإمدادات، مع استمرار الإضرابات في بعض المصافي الرئيسية في البلاد.

وذكرت وزيرة الطاقة أنياس بانييه-روناشير في بيان، أن بلادها أفرجت عن مزيد من الاحتياطات الاستراتيجية وزادت الاستيراد، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

واعتبرت المسؤولة الفرنسية أن تلك الكميات الإضافية يجب أن تسمح بتحسين الموقف على مدى يومين.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60 بالمئة من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يومياً.

وأجبر ذلك البلاد على استيراد المزيد من الوقود، في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.

ويعد هذا الإضراب جزءا من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا، تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد، في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا.

وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية، مما أدى إلى الحد من إمدادات الكهرباء.

وكشفت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، أن فرنسا لجأت إلى احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود، لإعادة تزويد المحطات وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج، ومنعت عمليات التسليم.