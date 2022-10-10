انطلاق أول سفينة ركاب من تركيا إلى اليونان

أعلنت غرفة تجارة إزمير التركية عن انطلاق أول سفينة ركاب من اليونان إلى تركيا، اليوم الاثنين، بعد توقف دام عامين.

وقالت غرفة تجارة إزمير، في بيان الأحد، "ستنطلق سفينة ركاب تابعة لشركة ليفانتي للعبارات، ومقرها اليونان من مدينة سالونيك متجهة إلى ولاية إزمير التركية غربي البلاد".

وذكر البيان أن رحلات السفينة ستنظم أيام الاثنين والأربعاء والجمعة مساء من سالونيك إلى إزمير، وأيام الثلاثاء والخميس والأحد من إزمير إلى سالونيك.

وأشار البيان إلى أن انطلاق الرحلات بين البلدين جاء نتيجة للاجتماع الذي عقد في 7 نيسان الماضي بين الجانبين اليوناني والتركي، في غرفة تجارة إزمير، وذلك بعد انقطاع المباحثات بين البلدين والذي كان قد اكتسب صفة رسمية عام 2016.

يُذكر أن التوتر كان قد تصاعد بين تركيا واليونان في الآونة الأخيرة بسبب تسليح اليونان للجزر واتهام تركيا لها بتوجيه منظومة اس 300 تجاه مقاتلاتها التي كانت تحلق فوق بحر إيجة وشرق المتوسط.