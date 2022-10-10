عشرات الضحايا بانزلاق تربة في فنزويلا

قضى 22 شخصا، واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين، في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس، على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.

وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية: "فاضت خمسة جداول وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قـ تيلا، فيما ثمة 52 شخصا مفقودا".

وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقـ تل 13 شخصا في أرجاء البلاد.

ويشارك نحو ألف شخص في عمليات الإنقاذ، على ما أفاد وزير الداخلية والعدل ريميخيو سيبايوس إيتشاسو لوسائل الإعلام.

وفي العام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقـ تل 10 آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومترا شمال كاركاس.