غرامة مالية كبيرة وسجن بحق هؤلاء من أصحاب المطاعم والمحلات

09-10-2022

غرامة مالية كبيرة وسجن بحق هؤلاء من أصحاب المطاعم والمحلات

قرار بفرض عقوبة الغرامة المالية الكبيرة والتوقيف بحق كل صاحب مطعم سندويش يقوم ببيع :

سندويشة الشاورما الكبيرة بأكثر من 4500 ل.س
والبطاطا بأكثر من 2000 ل.س
والفلافل بأكثر من 1200 ل.س

بالنسبة لأصحاب المحلات والبقاليات سيتم فرض عقوبة التشميع والسجن لصاحب المحل بحق كل صاحب محل بقالية يقوم ببيع:

كيلو السكر بأكثر من 4000 ل.س
و زيت القلي بأكثر من 14000 ل.س
والبيضة بأكثر من 450 ل.س
وكيلو اللبنة بأكثر من 9,000 ل.س

و القرار سيطبق بدءاً من اليوم
 

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