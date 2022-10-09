ترامب يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اندلاع حرب عالمية ثالثة، داعيا لإجراء مفاوضات بشكل فوري من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للأزمة في أوكرانيا.



جاء ذلك في كلمة لترامب أمام حشد من أنصاره في ولاية نيفادا، أمس السبت.



وقال ترامب: “يجب أن نطالب بإجراء مفاوضات فورا من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للحرب في أوكرانيا، وإلا سننتهي إلى الحرب العالمية الثالثة”.

وتابع: “لن يبقى هناك شيء من كوكبنا”.

وأردف: “كل ذلك لأن الأشخاص الأغبياء ليس لديهم أدنى فكرة عن الموضوع.. إنهم لا يفهمون قوة السلاح النووي”.

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قائلا: “لدينا رئيس يعاني من التدهور الإدراكي وليست لديه قدرة على قيادة البلد”.

وفي وقت سابق، صرح بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية”، مؤكدا أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، وفاجأتهم جميعا.