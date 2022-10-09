إلقاء القبض على عصابة تمتهن جرائم القتل وتجارة السـلاح
تمكنت شرطة منطقة دوما في ريف دمشق من كشف عصـ.ابة تمتهن جرائم القتل وتجارة السـلاح والمخدرات حيث قام مركز شرطة دوما الخارجي بإلقاء القبض على مطلوب بجـرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة في بلدة (ميدعة) يدعى (عز الدين. م) والذي حاول ممانعة الدورية بإشهار مسـ.دس حـ.ربي ولكن تمت السيطرة عليه ومصادرة سـ.ـلاحه وتبين أنه غير مرخص، وبتدقيق وضعه تبين أنه محكوم (مؤبد) وبالتحقيق معه اعترف بأن مصدر السـ.ـلاح شخص يدعى (رياض . خ)،ويحصل على المواد المخدرة من شخص يدعى (خليل . ش)، فتم إلقاء القبض عليهما وتبين أن أحدهما مطلوب بحكم خمسة عشر عاماً بجرم السـ.لب بالعـ.نف، وبتحري منزليهما عثر على مسـ.دس حـ.ربي غير مرخص عيار ( 7,5 ) في منزل الأول، وعثر على مواد مخدرة في منزل الثاني وهي أربعة كفوف من مادة الحشيش المخدر و/ 1725 / حبة كبتاغون مخدرة، تم إحضارهما مع المصادرات إلى مركز شرطة المنطقة وبالتحقيق مع المقبوض عليه (خليل. ش) اعترف بإقدامه على شراء المواد المخدرة من شخص يدعى (عاطف. غ) في بلدة حفير الفوقا فتوجهت دورية إلى البلدة وقامت بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه رغم قيامه بإطـ.ـلاق النار باتجاه الدورية وعثر بحوزته على مسـدس حربي غير مرخص عيار ( 7,5 ) مم وثلاثة قنـ.ابل وبتدقيق وضعه عثر بحقه على ثماني إذاعات بحث بجرم الاتجار بالمخدرات وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة وترويج العملة المزورة بالتعاون مع امرأة من بلدة (تلفيتا) تبين أن اسمها (نايفة . ز) وتم إلقاء القبض عليها ليتبين أنها مطلوبة أيضاً بجـ.رم القـ.تل القصد ومحكومة (إعدام) وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها.
مازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
وزارة الداخلية السورية
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