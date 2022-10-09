هل يسعى بوتين لعقد «صفقة» مع الغرب.. ؟!

كشف “إبراهيم قالن” المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، عن صفقة يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقدها مع الغرب.

وقال قالن: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحصول على صفقة كبيرة جديدة مع الغرب تتعلق جزئياً بأوكرانيا، بلا شك لكن القضية الأكبر هي حقاً إبرام صفقة جديدة بين روسيا والعالم الغربي».

وأضاف: «موسكو تشعر أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نهاية الحرب الباردة، في عهد الرئيسين ميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين، لم تعد تعبر عن روسيا اليوم».

المتحدث باسم أردوغان تابع: «هناك روسيا جديدة وعالم جديد وواقع جديد، وهم يريدون الحصول على صفقة جديدة، ونتيجة لذلك، يواجه النظام الليبرالي العالمي اختباراً كبيراً».

وتابع: «الحرب الروسية في أوكرانيا يبدو أنها تستمر لبعض الوقت، والسؤال هو مدى الضرر الذي سيحدث قبل استئناف المفاوضات»، مضيفاً «المفاوضات ستستأنف على الأرجح في مرحلة ما».

كما أوضح أنه ناقش قضية المفاوضات مؤخراً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.