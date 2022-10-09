مصلح الصرافات حرامي.. سرق 36 مليون ليرة على مدار عام!

أُخبر قسم شرطة المدينة الغربي في دير الزور من قبل مدير البنك العقاري بوجود شخص داخل البنك يحاول السرقة والهرب، وعلى الفور تم توجيه دوريات من قبل القسم وفرع الأمن الجنائي إلى المكان وأُلقي القبض عليه وهو يحاول الخروج من البنك وتبين أنه يدعى (عمر. ب) وتم إحضاره إلى مركز فرع الأمن الجنائي

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبالغ مالية من البنك على عدة دفعات ولمدة عام كامل مستغلاً عمله في البنك بصيانة الصرافات الآلية وبالاشتراك مع شخص يدعى (احمد. أ) كان يسهل له عملية الدخول إلى البنك حيث كان يقوم بسحب مبالغ مالية بطريقة احترافية بحكم خبرته في صيانة الصرافات وبعد قيامه بجمع نسخ من مفاتيح المكاتب والأبواب من أجل الدخول والخروج منه في أي وقت، ولكنه في المرة الأخيرة تفاجئ بتغيير قفل الباب الخارجي وتم إلقاء القبض عليه وهو يحاول الهروب، كما تم إلقاء القبض على شريكه المدعو (أحمد. أ) وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وبلغت قيمة المبالغ المسروقة

/ 36.600.000 / ستة وثلاثون مليون وستمائة ألف ليرة سورية كانا يتقاسمان المبالغ فيما بينهما في كل سرقة.

تم استرداد مبلغ مليون ونصف المليون مع أونصة ذهب وبلاك ذهبي قاما بشرائها من المبالغ المسروقة.

تم تنظيم الضبط اللازم وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً