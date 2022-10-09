واشنطن تسلم كييف منظومات NASAMS

أكد محللون عسكريون أن تسليم واشنطن منظومات NASAMS للدفاع الجوي لكييف، سيعني تورط "الناتو" المباشر في المواجهة مع روسيا في أوكرانيا، حيث لا يمكن استخدامها بلا أقمار صناعية.

وكشف الخبيران إيفان كونفالوف وفلاديمير كوروفين لوكالة "نوفوستي" أن الاستخدام الكامل لأنظمة الدفاع الجوي هذه مستحيل دون إشراك الأقمار الاصطناعية

وأكدت الوكالة أن "يكمن جوهر عمل هذه المنظومات في التفاعل الوثيق للثالوث "الاستطلاع (لـ NASAMS - الأقمار الصناعية والرادارات) وعناصر التحكم (مركز القيادة) – وسائل التدمير (الراجمات)"، والتي تشكل شبكة معلومات وتواصل واحدة".

وتسمح هذه الطريقة لمجموعات صغيرة متفرقة بتحقيق النجاح من خلال ميزة البيانات وتبادل المعلومات المستمر.

ووفقا للمحللين، فإن كييف ستستخدم NASAMS لحماية البنية التحتية العسكرية الرئيسية.

واعتبرت الوكالة أنه من المرجح أن تصبح بطاريتان من أنظمة الدفاع الجوي الجديدة هدفا أولويا للمدفعية والطيران الروسيين.



المصدر: نوفوستي