«الأونروا» تعتزم بناء مدرسة ومركز دعم في مخيم اليرموك بدمشق

أفاد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك أن الأونروا ستبدأ خلال الأسبوعين القادمين العمل على بناء مركز دعم الشباب والمدرسة المجاورة له على أن تكون سعة المدرسة 24 غرفة صفيَّة عدا المخابر والمستودع وغرف الإدارة.

وأوضحت صفحات التواصل الاجتماعي المتابعة لأوضاع المخيم السبت أن مصدراً موثوقاً نقل هذه التفاصيل الخاصة بموعد عمليات البناء، مؤكداً أنه تم توقيع العقود وتوزيع المهام، حيث ستستمر عمليات البناء طيلة 9 أشهر على أن يتم التسليم في الشهر السابع من العام القادم 2023.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمحافظ دمشق الجديد "محمد طارق كريشاني" الذي أكد على وجوب الإسراع بتقديم الخدمات للقاطنين في التجمعات السكنية بمخيم اليرموك من شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء بشكل إسعافي.

وأوصى المحافظ بالاهتمام بالنقل والنظافة ومراكز بيع الخبز، مع ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق المستمر بين المديريات في المحافظة والمجتمع المحلي في المخيم لتنفيذ الأعمال الخدمية المطلوبة وفقاً للإمكانيات المتاحة والتي تسهم في تسهيل عودة الأهالي.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.