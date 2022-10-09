عدّاد الكوليرا في سوريا يسجّل أول حالة وفاة في دمشق

نشرت وزارة الصحة يوم السبت التحديث الوبائي لمرض الكوليرا، بزيادة 168 إصابة عن آخر تحديث، وتسجيل 4 وفيات جديدة، واحدة في دمشق وثلاثة في حلب.

وقالت الوزارة في منشورها إن عدد الإصابات الكلي 692، توزعت على حلب ٤٣٥، دير الزور ١١٩، الحسكة ٥٢، الرقة ٢٨، اللاذقية ٢٢، السويداء ١١، دمشق ٨، حماه ٧، حمص ٦، درعا ٣، القنيطرة ١.

وكان آخر تحديث للوزارة نشر في 1 تشرين الأول الحالي، حيث بلغ عدد الإصابات حينها 524 إصابة.

أما الوفيات، بلغت 40 حالة وفاة في التحديث الجديد، وسجلت دمشق أول حالة وفاة بالمرض، فيما سجلت حلب 3 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي التراكمي للوفيات إلى 40،علماً أنه كان في آخر إحصائية 36.

وتوزعت الوفيات على الشكل التالي: حلب ٣٤، الحسكة ٣، دير الزور ٢، دمشق 1.

ونوّهت الوزارة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

وأرفقت المنشور بإجراءات لتنجب المرض، وهي غسل اليدين والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام وحفظه بشكل جيد، إضافة إلى عدم شرب الماء من مصدر مجهول، وطلب المشورة الطبية في حال الاشتباه بالإصابة.