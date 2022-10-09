في ثامن تجربة خلال أسبوعين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى فجراليوم، في تجربة تعد الثامنة خلال أسبوعين فقط، وفق ما أكدت وكالة "أسوشيتد برس".

وأكد الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق، واصفاً هذا التطور بأنه "استفزاز خطير" يضر بالسلام، ومشيراً إلى أن الصاروخين قطعا ما يقرب من 350 كيلومتراً، ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومتراً.

وقالت وكالة يونهاب الكورية إن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية دعا إلى اجتماع عاجل لمناقشة التجربة الصاروخية الكورية الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية، صرّحت أمس أن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية، هي "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، في حين اعتبرتها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية "تهديداً خطراً للأمن والسلم".

في مقابل ذلك، أجرت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات في بحر اليابان بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية.

كما أعلنت وكالة الاستخبارات اليابانية تعزيز نشاطاتها الاستطلاعية تحسباً لإجراء بيونغ يانغ تجربة نووية، تزامناً مع احتفالاتها يوم الاثنين المقبل بالذكرى الـ77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.

وفي تعليقها على الحدث، قالت وكالة "فرانس برس" إن العام الحالي شهد عدداً قياسياً للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية، مذكرة بتصريح سابق للزعيم الكوري كيم جونغ اون، بأن بلاده قوة نووية، وبأن قرارها في هذا الوضع لا رجعة عنه.