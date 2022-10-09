ألمانيا تدعم الحل السياسي لحل النزاع في سوريا

عقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الألمانية، أكّدوا خلالها على دعم جهوده في الوصول إلى حلّ سياسي، ومبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وأوضح بيدرسن في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أنه التقى المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر والمسؤول في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنين، وآخرين.

وعبّر المسؤول الأممي عن "امتنانه للدعم القوي والأفكار البنّاءة في تحريك العملية السياسية في سوريا وتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك مبادرة خطوة مقابل خطوة".

بدوره، أشار ليندنر في تغريدة إلى أن بلاده لا تزال تضع سوريا على رأس جدول أعمالها، قائلاً: "تواصل ألمانيا دعمها الكامل لجهود بيدرسن الحثيثة، للوصول إلى حل سياسي في سوريا وضمنها مبدأ خطوة مقابل خطوة".

من جهته، ذكر أنين في تغريدة إنه ناقش مع بيدرسن الآفاق المحتملة للعملية السياسية في سوريا، بعد مرور 10 سنوات على الحرب هناك.

ولفت أنين إلى أن حكومة بلاده تدعم السكان المدنيين في سوريا، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعانون منها، على حد تعبيره.

والتقى المبعوث الأممي غير بيدرسن بمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام، أكدوا دعم جهوده في سبيل الوصول لحلّ سياسي في سوريا.

وذكرت الخارجية الأميركية في وقت سابق، أن بيدرسن التقى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، لمناقشة سبل تحقيق تقدّم في إيجاد حلّ سياسي للنــزاع السوري.

وأجرى وفد مما يعرف بـ "الائتلاف السوري المعارض" اجتماعات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، طالب خلالها بعودة الولايات المتحدة للملف السياسي السوري.