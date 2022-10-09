قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا

تعرضت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا لهجمات صاروخية، مساء السبت.

وقالت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي فجر اليوم إن صاروخاً واحداً من عيار 107 ملم أصاب معسكراً لقوات التحالف بالقرب من منطقة الرميلان، فيما سقطت الصواريخ الأخرى على مقربة منه.

وبحسب البيان الأمريكي، فإن "الهجوم فشل بعد سقوط أغلب الصواريخ خارج المجمع، ولم تُقتل أو تُجرح أي قوات أمريكية أو شريكة ولم تتضرر أي من المرافق أو المعدات".

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تحقق في الهجوم، بعد العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق.

وكانت مصادر محلية في الحسكة، أكدت السبت سماع أصوات انفجارات داخل قاعدة "خراب الجير" شرق المحافظة، مع إطلاق قنابل ضوئية في محيط القاعدة.

وقالت المصادر إن الهجوم على القاعدة التي تتخذها القوات الأمريكية كقاعدة إنزال، رافقه تحليق مكثف لطيران استطلاعي، مشيرة إلى احتمال وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين جراء الهجوم.

يشار إلى أن القاعدة الأمريكية في الرميلان تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا، وهي مطار زراعي يقع بالقرب من قرية أبو حجر، جنوب شرق مدينة رميلان، النفطية، الواقعة بدورها في ريف الحسكة الشمالي الشرقي وفيها حوالي 500 عنصر.