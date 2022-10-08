حاجز للجيش يطرد رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة

08-10-2022

حاجز للجيش يطرد رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة شمال غرب الحسكة وطرده من المنطقة.
 

ووحاول رتل لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 7 مدرعات عسكرية  الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة، فقام عناصر من قوات الجيش الموجودين على أحد الحواجز عند مدخل القرية باعتراضه وطرده من المكان.


واعترض عناصر الجيش في الثلاثين من الشهر الماضي رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 4 مدرعات عسكرية، بعدما حاول العبور باتجاه قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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