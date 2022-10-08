تعرف على عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا.. ؟!

أشار “إيهاب اسمندر” مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن «عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصل حسب آخر إحصاء قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع المكتب المركزي للإحصاء إلى 780000مشروعاً موزعة في جميع المحافظات، حيث إن معظم المشاريع في سورياهي متناهية الصغر وصغيرة، وبلغت نسبة المنشآت متناهية الصغر 70% والصغيرة 25%مشاريع متوسطة 5%».

وأضاف “اسمندر” «لدينا إطلاع على تجارب العديد من الدول العربية والأجنبية حول كيفية تنظيم هذه المشاريع وتقديم الدعم لها، هناك جهات أخرى تمنح الدعم مثل الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجمعيات الأهلية وصندوق المعونة الاجتماعي وجهات أخرى وتم الترخيص مؤخراً للعديد من المؤسسات المالية المتخصصة بتمويل المشاريع المتناهية الصغر».

وختم “اسمندر” حديثه بالقول «هناك تطورات مهمة في الفترة المقبلة ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلاد لكون هذه المشاريع تشكل 60% من نسبة التشغيل في سوريا».