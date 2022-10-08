الاحتلال الأمريكي يكثف نهبه للنفط السوري

08-10-2022

الاحتلال الأمريكي يكثف نهبه للنفط السوري

كثفت قوات الاحتلال الأمريكي نهبها للنفط السوري من حقول الجزيرة شرق البلاد، حيث سرقت حمولة خمسين صهريجا من النفط من حقل رميلان السوري.

وأقدمت القوات الأمريكية  على سرقة رتل من عشرات الصهاريج ونقلها إلى قواعدها شمال العراق.


وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية بأن رتلا مؤلفا من 50 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات باتجاه الأراضي العراقية.

يذكر أن القوات الأمريكية كثفت خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري وأخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول النفط في الجزيرة، ولا سيما حقول رميلان إلى قواعدها في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: سانا

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