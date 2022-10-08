قوات الإحتلال الأمريكي تقوم بإنزال في معاقل الجيش السوري

لأوّل مرّة منذ اندلاع الحرب في سوريا، نفّذ «التحالف الدولي»، الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس، إنزالاً جوّياً على قرية ملوك السرايا في ريف القامشلي الجنوبي، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، وذلك بذريعة ملاحقة أحد تجّار الأسلحة، بعد لجوئه إلى المنطقة. واستخدم الأميركيون، في إنزالهم، عدداً أكبر من المروحيّات والجنود قياساً إلى إنزالات مشابهة نفّذوها سابقاً في العديد المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»، تحسُّباً ربّما لأيّ مواجهة مع الوحدات السورية المتمركزة في نقاط قريبة من القرية.



ومن غير المعلوم، إلى الآن، ما إن كان الأميركيون قد أبلغوا القاعدة الروسية في القامشلي، عبر غرفة «منع التصادم» بين البلدَين، بموعد العملية ومكانها تجنّباً لأيّ اشتباك مباشر، نظراً إلى وجود قاعدة روسية ونقاط للجيش السوري على بعد كيلومترات قليلة من موقع الإنزال.

وفي السياق، قال المتحدّث باسم القيادة الوسطى الأميركية، بيل أوربان، في تصريحات إعلامية، إن «قواتنا نفّذت غارة شمال شرقي سوريا، استهدفت مسؤولاً رفيعاً في تنظيم الدولة»، من دون أن يبيّن ما إذا كان جرى قتله أو اعتقاله. وأوضحت مصادر ميدانية مطّلعة، من جهتها أن «ستّ طائرات مروحية أميركية نفّذت إنزالاً جوّياً على منزل في قرية ملوك السرايا على بُعد نحو 20 كلم جنوب مدينة القامشلي، يقطنه شخص وافد إلى القرية منذ نحو شهرَين ويدعى راكان أبو حايل». وبيّنت المصادر أن «أبو حايل ينحدر أساساً من قرية الطائف التابعة لبلدة تل حميس الخاضعة لسيطرة قسد، وحاول الفرار من المنطقة، قبل أن يتمّ صعقه بالكهرباء من إحدى المروحيّات، ما أدّى إلى مقتله على الفور».

وأشارت إلى أن «الجنود الأميركيين قاموا باعتقال أحد الأشخاص الذي كان يستضيفه أبو راكان، مع أفراد أسرته، متسببّين بحالة من الذعر في أوساط أهالي قرى ريف القامشلي الجنوبي». والظاهر أن «التحالف» تلقّى معلومات من «قسد» عن وجود الأشخاص المستهدَفين في ملوك السرايا، علماً أن هؤلاء متّهَمون بالضلوع في عمليات تهريب أسلحة وأموال لتنظيم «داعش»، وهو ما لا يشذّ عن الاتّهامات المُوجَّهة عادةً إلى جميع المستهدَفين بالإنزالات الأميركية.



وبدا واضحاً حرص «التحالف» على استعراض قدراته العسكرية، وفي الوقت نفسه حصْر مهمّتها باستهداف مطلوبين بتهم إرهابية، في ما يستهدف الحفاظ على ذريعة تواجده على الأراضي السورية، والمتمثّلة في منْع تنظيم «داعش» من إعادة بناء قدراته البشرية والمالية مجدّداً. وتتلاقى مصالح الأميركيين، في ذلك، مع مصالح «قسد»، التي تحرص، بين فترة وأخرى، على تزويد القواعد الأميركية القائمة في مناطق سيطرتها، بمعلومات عن وجود أشخاص متّهمين بالانتماء أو التعاون مع التنظيم. وتَكرّرت، أخيراً، حوادث الإنزال الجوّي، وبخاصة في قرى ريف الحسكة الجنوبي وريفَي دير الزور الشمالي والشرقي، حيث اعتُقل العشرات من السكّان بتهمة الانتماء إلى «داعش»، قبل أن يتمّ الإفراج عن غالبيتهم، لثبوت عدم صحّة التهم المُوجَّهة إليهم.



وفي هذا المجال، تتّهم مصادرعشائرية «قسد» بـ«تعمّد تزويد الأميركيين بمعلومات عن وجود منتمين إلى داعش في مناطق تنتشر فيها العشائر، بما يدفعهم إلى تنفيذ إنزالات جوّية في هذه المناطق»، معتبرةً أن «الغاية من ذلك إلصاق تهمة الإرهاب بمناطق محدَّدة، بهدف قمع أبنائها من المكوّن العربي تحديداً». وتَلفت المصادر إلى أنه «في غالبية الإنزالات التي يتمّ تنفيذها، يَثبت بطلان الادّعاءات المُوجَّهة إلى الأشخاص المستهدَفين، ليتمّ الإفراج عنهم لاحقاً، وهو ما يستدعي من الأميركيين مراجعة مصادر معلوماتهم». وتشير إلى أن «قيادة قسد، خلال فترة سيطرتها على أرياف الحسكة ودير الزور، ألقت القبض على مئات القياديين والعناصر المنتمين لداعش، قبل أن تُفرج عن عدد كبير منهم، في إطار تسويات مجهولة الأسباب»، مضيفة أن «قسد تملك مصلحة محدَّدة في إطلاق سراح هذا العدد من المجرمين، بهدف إثبات وجود أنشطة لخلايا داعش، والحفاظ على ذريعة تبرّر وجود الأميركيين في المنطقة، والحفاظ على حالة التحالف معهم». وتُشدّد المصادر على أن «هذه الممارسات تستدعي ضرورة وجود حراك شعبي يضغط على الأميركيين، ويُجبرهم على مغادرة المنطقة»، متابعةً أنه «في النهاية، لن تبْقى العشائر متفرّجة على الجرائم التي تُرتكب بحقّها، وسيكون لها رد فعل على ذلك، طال الزمن أم قصر».

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