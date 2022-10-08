ما قِيلَ و ما لم يُقّلْ عن " جورجيا ميلوني "

08-10-2022

ما قِيلَ و ما لم يُقّلْ عن " جورجيا ميلوني "

في حي ( جارباتيللو) بالجنوب الإيطالي  ، حي العمال و الفقراء والذي يُعَدُ مَعقِلًا لليسار القديم  ترعرت في بيت جدتها ، وكانت قد وُلِدَت في روما لأب ينتمي للحزب اليساري و أم يمينية شديدة التطرف  ، و لم يتنازعها الطرفان إذ هجرهما الأب وهي لا تزال رضيعة  فاستمعنا لرعاية الأم ، الأم التي ستشكل كل ملامح الإبنة  والتي ستكون فيما بعد أول رئيسة وزراء إمرأة في تاريخ إيطاليا  ، و أول رئيسة وزراء تنتمي لليمين الشعبوي الإيطالي الذي عفا عليه الزمن  مع موت  "موسوليني " ، والذي لا يتشابه كثيرًا مع شعبوية "دونالد ترامب" الفجة  و لا "ماري لوبان " الشرسة ، لكن صلة الدم والعيش والملح ،و الصدر الذي يَحِنّ  يجمع كل اليمينيين مُرغَمين و طائعين  في سلة واحدة .

جورجيا الطفلة ذات العام الواحد و التي فارق أبوها  أمَها للأبد انتمت لكل ما تعتنقه و تنتهجه الأم من فكر يميني متطرف كارهةً و مناهضة لكل ما كان يمثله الأب  من قيم و أفكار و رؤى ،  كانت قد خلعته من عقلها و قلبها و ضميرها و كان أن اعتبرت "موسولينى " والدها
وفي ذات الوقت نمت واعتنقت كل القيم كمسيحية متدينة تتجنب المثليين وتدينهم علنًا في  عملها كصحفية و كنائبة في مجلس النواب ، و في ذات السلة وضعت كل لاءاتها : أتخذت موقفًا حادًا تجاه الإجهاض و زنا المحارم و المهاجرين المسلمين  والمِثلية الجنسية بالطبع و طوال الوقت لم تنسَ أن تمنح تحيةً كبيرة بملء الكف الأيمن  لمعلمها ووالدها الروحي "موسوليني " و إن اختلفت عنه كليةً في كثير من المبادئ والسلوك  -كما تقول-  بل و تبرأت علنًا من نعتها بالفاشية  
هُنا وُضِعَت "جورجيا "في بؤرة الضوء و بؤرة الحدث و بؤرة (إستيجماتيزم) التقييم خاصة حين أعلنت عن رغبتها في طرد المهاجرين الذين أفقدوا إيطاليا هويتها راغبين و عاملين لتحويلها الى ما يشبه دولتهم الإسلامية التي فروا من قيودها و مشايخها  متسائلة لماذا لا يعودون للعيش في البقعة التي تتسق و أفكارهم حيث هُويّاتهم  ولماذا يرغبون في تغيير هُويّتنا ؟


والله الست عدّاها العيب . 

ليس صحيحًا أن "جورجيا ميلوني " أصبحت على ما أصبحت عليه من أفكار و مناصب لأنها (كانت فقيرة تبيع الخيار والطماطم في السوبر ماركت مع أمها ) ! فكل االأروبيين والأميركان لا تعيبهم هذهِ المِهَن و لا تحدد انتماءاتهم السياسية ، انخرطت "جورجيا "في اليمين الذي قادتها والدتها إليه منذ نعومة أظافرها و كأن الأم تصفع طليقها مائة قلم على صفحة وجهه لتركه لهما فارًا  إلى إمرإةٍ أخرى في بلادٍ بعيدة حيث انقطعت أخباره ، فكان أن قطعت الأم عنه صلة رحم ابنتها به و أقصتها عن اليسار و زرعتها في رحم و حضانة و تربةٍ يمينية .

طرقت  Giorgia Meloni   أبواب السياسة والعمل العام والخطابة منذ تعليمها الجامعي إذ  كانت تتمتع بطلاقة اللسان و الزعامة الشعبية مبكرًا  شأنها شأن نساء برج (الجدي ) صاحبات المزاج العنيد  -مولودة في 15 يناير -  وبسهولة سقت طريقها نحو عضوية مجلس النواب و الصحافة  و تزوجت صحافيًا إيطاليا  يُدعى " جيامبرونو " والتحقت  بحزب ( إخوان إيطاليا) المتهم باليمينية الموسولينية  ، وسرعان ما اختارها "بيرلسكوني " عام 2008 وزيرة للشباب والرياضة ، ويمكن اعتبارها( تربية بيرلوسكونية) أكثر منها انتماء للفكر الفاشي الموسوليني .
ثم كانت المفارقة العجيبة التي تطرح ألف سؤال ، أحد أهم هذه الأسئلة هو  : من كان خلف الفوز الكاسح ل  "جورجيا " و من دفع الأموال لها و للناخبين ، ثم من دفع  بها للفوز بنسبة
 26% في المائة  من الأصوات  و بعد اندماجها مع عدة أحزاب حصلت  على الأغلبية 63%النسبة التي مكنتها بفوز رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي وهي التي لم تحصل سوى على 5.4% من أصوات الناخبين عن ذات الحزب عام 2012 ؟ فمن صنع هذا الفارق ؟ و كيف ؟ و ما هي الأسباب التي جعلت الناخبين الإيطاليين المعروفين في أغلبيتهم بأنهم من ذوي الميول اليسارية ، ما الذي يجعلهم يختارون هذا الحزب فجأة ويقعون في غرامه؟ 

الإجابة :

1- يقولون إنها ألعاب و فلوس  "بوتين " الذي يجمع كارهي أميركا في سلته !  بالرغم من أنها بعد فوزها سرعان ما طمأنت الإيطاليين والأوربيين بدعمها لأوكرانيا و رئيسها ؟ 
2-يقولون "ترامب " و نفوذه وفلوسه ، و هو الذي أرسل سكرتيرة السابق الخاص "ستيف بانون" الى آيطاليا ليكون أول المهنئين لها و خطفت صورتهما على المسرح لحظة فوزها بحكم إيطاليا  كل الأضواء  .

3-و يقولون أن من دفع بها للفوز هو أحد أباطرة الظل الشعوبيين الذين يقودون العالم الآن ضد  هيمنة القطب الأميركي الواحد ،  الشعوبيون الذين يثقلون كفة الميزان الدولي  تجاه جمع أثقال من هنا وهناك ، أثقال يمينية متطرفة ، كفة الميزان  التي ظلت منذ  نهاية الحرب الثانية تتأرجح عالية في الفراغ .

4-و يقولون البنت سر أمها 
5- و يقولون و يقولون ، لكنها يقينا هي من قادت طريقها الصعب بطموحها و بتعبها و بأفكارها التي تسعي كيّ تعيد الى إيطاليا شكلها القديم ، و في ذات الوقت تسعي كي تبتعد ببلادها عن المهاجرين العرب و عن  سكة الإتحاد الأروبي الذي مزقته تبعيته لأميركا ، هي ترفض أن تصبح بلادها تابعة خادمة لأميركا إنها اليمينية ضد تسلط القطب الأوحد  و لا تحب أن تقف في طابور الخدمة الأميركي خلف ألمانيا أو انجلترا .  

قالت بالحرف  عقب فوزها في الخطاب المُتلفز : (a night of pride for many and a night of redemption.”) إنه يوم فخر ويوم فداء ، وأضافت انه يوم نصر ولقد اختارني الإيطاليون ولن أخذلهم ، في ذات التوقيت أعلنت مستشارتها Emiliana De Blasio والمتحدثة بإسمها  أن "جورجيا" بإعتبارها أول رئيسة وزراء إمرأة في إيطاليا تصنع التاريخ لم تأتِ من أجل حقوق المرأة و الدفاع عن الجمعيات النسائية  لكنها جاءت من أجل إعادة صياغة هوية بلدها من جديد .

هل فسرت جورجيا للعالم هويتها اليمينية ؟
هل اقتنع العرب والمسلمون ؟

هناء فتحي

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