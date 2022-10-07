فرنسا: 100 مليون يورو لشراء الأسلحة لدعم أوكرانيا

07-10-2022

فرنسا: 100 مليون يورو لشراء الأسلحة لدعم أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن فرنسا تعتزم إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليون يورو لشراء الأسلحة لدعم أوكرانيا.

وأوضح ماكرون، في تصريحات صحفية، أن "رصد 100 مليون يورو لأوكرانيا سيمكنها من شراء العتاد العسكري  بشكل مباشر".

وحول أزمة الطاقة، قال الرئيس الفرنسي: إن "على أوروبا أن تستعد للشتاء"، معبرا عن قلقه من "ارتفاع أسعار الغاز"، وداعيا إلى "أهمية تحديد سقف لأسعار الغاز".

وتابع: "يجب أن تكون استجابة الاتحاد الأوروبي لعدم استخدام الوقود الأحفوري بشكل أسرع".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه "ليس هناك خلاف بين برلين وباريس بسبب خط أنابيب (ميد-كات) لكن يجب أن نسأل عن جدوى المشروع".

وبشأن تخريب "نورد ستريم"،  قال ماكرون: إن "قادة شمال أوروبا أكدوا أنه من الصعب تحديد المسؤول عن تخريب خط أنابيب نورد ستريم في الوقت الحالي".

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