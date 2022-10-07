حيلة سهلة جداً.. لمنع تطاير الزيت أثناء القلي

تطاير الزيت من المقلاة مشكلة. وهذه المشكلة لم يعد عليك مواجهتها بعد الآن. والشرط أن تطبقي حيلة سهلة جداً:

– ضعي الزيت داخل المقلاة على النار كما تفعلين عادة.

– أتركيه على نار متوسطة، وعندما يصبح جاهزاً للقلي، أي عندما تبدأ الفقاعات بالظهور، أضيفي إليه رشّة من الملح.

– بعد ذلك ضعي ما تريدين قليه. وهكذا ستلاحظين عدم تطاير الزيت. والسبب هو أن الملح يتمتع بخصائص تساعده على امتصاص رطوبة تلك الأطعمة والتي تسبب تناثر ذرات الزيت عند وضعها فيه.

– ومن الحيل أيضاً إضافة رشة من دقيق القمح أو تجفيف الأطعمة قدر الإمكان قبل قليها.